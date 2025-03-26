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Konya'da Kadir Gecesi Coşkusu

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Konya'da binlerce kişi, Mevlana Meydanı'nda Kadir Gecesi'ni idrak etti. Vatandaşlar, Mevlana Hazretleri'nin Türbesi ve Sultan Selim Camisi yanında toplandı, dua ve ibadet etti.

Konya'da Kadir Gecesi coşkusu

KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Konya'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Kadir Gecesini Mevlana Hazretlerinin Türbesi yanında, Sultan Selim Camisinde idrak etmek isteyen binlerce Konyalı meydanı doldurarak, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Kadir gecesi vesilesiyle Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, bu mübarek gecenin hayırlı olmasını, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tüm islam alemine mübarek olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Genel
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