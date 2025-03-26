Konya'da Kadir Gecesi coşkusu

KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Konya'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Kadir Gecesini Mevlana Hazretlerinin Türbesi yanında, Sultan Selim Camisinde idrak etmek isteyen binlerce Konyalı meydanı doldurarak, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Kadir gecesi vesilesiyle Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, bu mübarek gecenin hayırlı olmasını, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tüm islam alemine mübarek olmasını diledi.