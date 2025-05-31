Kızkalesi Sezona Hazır, Plaj Polisleri Scooter ile Görevde

Kızkalesi sezona hazır: Scooterlu plaj polisleri de göreve başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kızkalesi,yeni sezona hazırlanırken, güvenlik tedbirleri arttırıldı, ayrıca plaj polisleri elektrikli scooter araçlarıyla göreve başladı

MERSİN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kızkalesi,yeni sezona hazırlanırken, güvenlik tedbirleri arttırıldı, ayrıca plaj polisleri elektrikli scooter araçlarıyla göreve başladı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan ve denizin ortasında bulunan Kızkalesi ile eşsiz bir görüntüye sahip olan Mersin yeni turizm sezonuna hazırlandı. Bayramla birlikte yüzde yüze yakın bir dolulukla sezonun açılacağı kentte Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Hem tatil hem de kültür turizmi açısında önemli bir yere sahip bölgede bu yıl ilk defa plaj polisleri elektrikli scooter araçlarıyla göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinden takviye personelinde gönderildiği Kızkalesi'nde göreve başlayan ilçe emniyette kurulan plaj polisi biriminin hem yaya devriye olarak hem de scooterlu olarak hizmet vereceği belirtildi. Bu çalışmayla sahil bandında özellikle hırsızlık ve diğer asayiş olaylarına daha hızlı etkin bir şekilde müdahale edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Huzurlu tatil için polis 24 saat görevde

Sokak ve yürüyüş yollarında devriye atacak olan plaj polisinin, bölgede bulunan turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra aşırı müzik yayını, gürültü, dilencilik, hanutçuluk gibi konularada müdahale ederek misafirlerin huzurlu bir şekilde tatil yapmalarına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Kızkalesi sahilinde bulunan polis irtibat noktasının yenilendiği bildirildi. Merkezi birimlerden takip edilebilen yenilerek güçlendirilen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamera sistemi ile de sahil bandı, ara sokaklar ve ana arterler olmak üzere bölgenin tamamının 24 saat emniyet birimlerince takip edildiği kaydedildi.

"Turizm polisimizin olması çok kıymetli"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, 2025 yaz sezonuna girilmek üzere olduğuna dikkat çekerek, bayramla birlikte rezervasyonların en üst noktada olduğunu söyledi.

Bölgede çok ciddi emniyet tedbirlerinin alındığına da değinen Öztop, "Esnaflar ve işletmeciler bu konudan çok mutlu. Özellikle turizm polisimizin ve scooterlu polislerin olması, lisan bilmeleri çok ayrıcalıklı ve çok kıymetli. Olay yerine müdahale noktasında hızlıca hareket ve intikal edebilirler.Bu haliyle misafirlerin burayı tercih etmelerinde de etken olacaktır" dedi.

26 yıldır turizm sektöründe çalışan esnaf Hüseyin Kılıç ta, "Sahildeki, yaya yolundaki motorların kaldırılması, maliye ve polis eşliğinde tüm esnafların kontrol edilmesi, eksikleri olanların eksiklerinin giderilmesi çok iyi. Bu ne demektir, kalite artırılması demektir. Polislerin scooterlu olması da avantajdır. Çok çabuk olaylara müdahale ediyorsun. Koşarak gitmek farklıdır, elektrikli bir scooterla olay yerine varmak daha güzeldir. Turizmde olması gerekende budur" diye konuştu.