Kızılcahamam'da Leylek Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı

Kızılcahamam'da Leylek Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Leylek oteldeki yavru leylekler yumurtadan çıkarak dünyaya merhaba dedi. İlçenin sembolü haline gelen leyleklerin yavruları, misafirleri karşılamaya başladı.

Leylek otelin yavruları dünyaya geldi

Kızılcahamam'ın yeni maskotları leylekler dünyaya geldi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan yavru leylekler dünyaya gözlerini açtı. İlçenin sembolü haline gelen leylekler gelen misafirleri karşılıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi girişinde bulunan Leylek otelin önünde bulunan yuvalarda konaklayan leyleklerin yavruları yumurtadan çıktı. Gözlerini dünyaya yeni açan minik leylekler, ebeveynlerinin kanatları altında korunurken, ilk günlerini beslenerek ve çevreyi keşfederek geçiriyor. 4 yuvada dünyaya gelen yaklaşık 15 yavru leylek ilçeye gelenleri karşılıyor. İlçede bulunan vatandaşlar ise yavru leyleklere gözü gibi bakıyor. İlçe sakinlerinden Ömer Melih Demirbaş İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Leyleklerin ilçenin sembolü haline geldiğini belirten Demirbaş, "Biz de onları gelip geçerken yol üzerinde veya avlanırken derelerde gözlemliyoruz. Bazen evimizin balkonunun üzerinden falan geçiyor. Biz leylekleri elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Yani yetkililer tarafından da bir şeyler yapılabilirse çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

İlçeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çektiğini aktaran Demirbaş, "Fotoğraf falan çekiniyorlar. Doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez noktası. Yani biz de ilçemizin tanıtımı açısından leylekleri ön planda tutuyoruz. Gerçekten bu bizim için mutluluk kaynağı. Leyleklerin dediğim gibi kışın, yağmurlu havalarda falan beslenmesine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Demirbaş, leyleklerin bu yıl erken geldiğini anımsattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Genel
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