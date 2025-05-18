Kızılay Ağrı Şubesi'nden Sıcak Yemek Desteği

Kızılay Ağrı Şubesi'nden Sıcak Yemek Desteği
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Kızılay Ağrı Şubesi, her gün 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırdığını duyurdu. Kurban Bayramı öncesi kurban vekaleti kampanyası hakkında bilgi verildi. Gönüllülerin desteğiyle yürütülen aşevi hizmetlerinin yılda binlerce ihtiyaç sahibine fayda sağladığı belirtildi.

Kızılay'dan her gün binlerce aileye sıcak yemek desteği

AĞRI - Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, kentte yürütülen aşevi hizmetleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başlatılan kurban vekaleti kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlı, Ağrı'daki aşevinden her gün 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, bu hizmetin büyük ölçüde gönüllülerin katkılarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kızılay'ın Türkiye genelinde 41 aşevi ile hizmet verdiğini hatırlatan Tatlı, "Ağrı'daki aşevimizde her gün hazırlanan yemekler, gönüllülerimizin desteğiyle 3.200 aileye ulaştırılıyor. Ülke genelinde ise her gün binlerce ihtiyaç sahibi sıcak yemeğe erişiyor," dedi.

Tatlı ayrıca, Kurban Bayramı'na yönelik yürütülen kurban bağışı kampanyasına da değindi. Vatandaşları kurban vekaletlerini Kızılay'a vermeye davet eden Tatlı, bağışlanan kurbanların modern ve hijyenik koşullarda kesildiğini ve bayramın ilk iki gününde etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

"Kesilen kurbanlar sadece bayramda değil, yıl boyunca fayda sağlıyor," diyen Tatlı, etlerin konserve haline getirilerek Kızılay aşevlerinde yıl boyunca sıcak yemek olarak sunulduğunu belirtti.

Orhan Tatlı, hayırsever vatandaşları hem aşevi hizmetlerine gönüllü olarak destek olmaya hem de kurban vekaletlerini Kızılay'a vererek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşma imkanı sağlamaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Genel
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