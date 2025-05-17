Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı'nın Yıldönümünde Sergi Açıldı

Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı'nın Yıldönümünde Sergi Açıldı
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Ankara'da Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı'nın yıldönümü anısına, Kızılay Metro İstasyonu'nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Kırım Tatarlarının yaşadığı dram ve kültürleri sergileniyor.

Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı'nın yıldönümü sebebiyle sergi açıldı

ANKARA - 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar ve Soykırımı'nın yıldönümü sebebiyle Kızılay Metro istasyonunda fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara'da Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 18 Mayıs 1944'de gerçekleşen Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı dolayısıyla fotoğraf sergisi yapıldı. Kızılay Metro İstasyonu Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide Kırım Tatarlarının bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyesi Nilay Aktaran, Kırım halkın dramını, kültür ve adetlerini buradaki insanlara göstermek için çaba sarfettiklerini söyleyerek, "Sergimizin kuruluş amacı 18 Mayıs 1944'te Stalin'in Kırım Tatarlarının bir gecede sabah saat 4'te kapılarına dayanıp, insanları yaka paça toparlayıp, trenlere, katarlara doldurup, Özbekistan'ın dağlarına sürdüğü geceyi unutturmamak için çabalıyoruz. Oradaki Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın neye uğradıklarını anlamadan, ellerine sadece bir Kur'an-ı Kerim alarak yola çıktıkları zamanı anlatmaya, hatırlatmaya, unutturmamaya çabalıyoruz" dedi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan olan Erkan Bıçak ise, Kırım tatarı bir arkadaşı olduğunu ve acılarını dinlediğini aktararak, "Güzel bir sergi olmuş onların acılarını anlatan bir sergi olmuş. Gayet dikkat çekici fotoğraflar olmuş. Girer girmez benim de dikkatimi çekti etrafa baka baka gidiyordum" şeklinde konuştu.

Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Genel
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