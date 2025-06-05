Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam Toprağa Verildi

Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam Toprağa Verildi
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Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam Toprağa Verildi
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker, hastanede 5 gün süren tedavinin ardından vefat etti. Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden adam toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucunda hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hacı Mehmet Ekeriddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker'in Haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi.

Hacı Mehmet Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT GÜRBÜZLER - Genel
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