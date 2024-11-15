Kazdağları'nda Sonbahar Manzarası: Sisler İçindeki Renk Cümbüşü

Kazdağları'nda Sonbahar Manzarası: Sisler İçindeki Renk Cümbüşü
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Kazdağları'nda Sonbahar Manzarası: Sisler İçindeki Renk Cümbüşü
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Balıkesir ve Çanakkale arasında yer alan Kazdağları, güz mevsiminde sisler içinde muhteşem bir renk cümbüşü sunuyor. Dron ile havadan görüntülenen sarı, kızıl ve yeşil tonlar, bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

Kazdağları'nda sis altında sonbahar manzarası böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda sisler içindeki güz renkleri kartpostallık görüntüler sunuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin dansı sisler içinde gizemli bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bu eşsiz güzellikler dron kamerası ile görüntülendi.

Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları her mevsim ayrı bir güzel. Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kazdağları'ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge dönerken, kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam ediyor. Aynı alanda yetişen değişik tür ağaçların güz mevsimindeki renklilikleri seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin görsel ahengine bölgede etkili olan sis ve bulut geçişleri de eklenince hava fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Kazdağları'nda yaşanan renk ahengi İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
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