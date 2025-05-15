Karaman'da 34 Özel Birey Temsili Askerlik Yaptı

Karaman'da 34 özel birey yemin ederek bir günlük asker oldu

KARAMAN - Karaman'da bir günlük temsili askerlik yapan 34 özel birey düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, engelli bireyleri aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Özel gereksinimli vatandaşlarımız heyecan ve coşkuyla askeri elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadır. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizlere kısa da olsa, askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmak, şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de törende yaptığı konuşmada, bizim milletimiz asker bir millettir diyerek, "Bugün burada çok sembolik ama çok anlamlı bir törene şahitlik ettik. Evlatlarımız engellerinden dolayı askerlik görevlerini yapamadılar. Ama bugün burada sembolik de olsa bunu gerçekleştirdiler. Bu organizasyon dolayısıyla bütün jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum. Engelli evlatlarımızı ve ailelerini de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından askerliklerini tamamlayan 34 engelliye terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, daire müdürleri ile gaziler ve askeri personel katıldı.