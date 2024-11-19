Karaciğer Naklinin Üstadı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaciğer Naklinin Üstadı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Karaciğer Naklinin Üstadı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Karaciğer naklini Türkiye'de ilk gerçekleştiren Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, hayatını kaybettikten sonra düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. 84 yaşındaki Kalayoğlu, beyin kanaması sonrası bir süredir tedavi görüyordu.

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Karaciğer naklini ilk gerçekleştiren 84 yaşındaki Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Kalayoğlu için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Kalayoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeleri aile adına eşi Belkıs Kalayoğlu, oğulları Murat ve Sinan kabul etti. Cenazeye Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kerem Alışık ve tıp dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

"Sonunda tükendi"

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun eşi Belkıs Kalayoğlu, "Şu anda insan ne diyeceğini bilemiyor, 52 senelik eşim. Bazen 48 saat görmezdim. Karaciğeri alır gelirdi, 48 saat sürerdi. Ondan sonra gelirdi, 3 saat sonra tekrar hazır olurdu. Müthiş bir aşkla çalışırdı. Sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Jane'i Hans'ı o kadar ameliyat ettim, şimdi sırada Ahmet, Mehmet, Hatice'yi ameliyat edeceğim. 2006'da senesinde kesin dönüş yaptık ve çok mutlu oldu. Çok severek yaptığı bir meslekti, sonunda tükendi. Yazın bir beyin kanaması geçirmişti ondan sonra yavaş yavaş tükendi ama çok mutlu yaşadı. Benim için en büyük teselli de bu" diye konuştu.

"Beyin kanaması geçirdi ve sonra ebediyete intikal etti"

Tıp dünyasının büyük bir cerrahı kaybettiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kalayoğlu ise, "Ben tıbbiyede 2. sınıftayken Münci abi son sınıftaydı. Sonunda herkesin bir kaderi var. Çalışmalarına devam edecekti ama yazın bir beyin kanaması geçirdi ve sonra ebediyete intikal etti. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - Genel
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