İstanbul Valisi Davut Gül Deprem Zararını Gören Vatandaşları Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti
İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Valimiz Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti" ifadelerine yer verildi.