İstanbul Valisi Davut Gül'den Çevik Kuvvet'e Bayram Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül'den Çevik Kuvvet'e Bayram Ziyareti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerle bayramlaştı ve teşekkür mesajı iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül'den Çevik Kuvvet'e bayram ziyareti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde ziyaretlerini sürdürdü. Vali Gül, Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerle bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Çevik Kuvvet personeliyle bir araya gelen Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız, polis memurları ile bayramlaştı. Vali Gül ve Emniyet Müdürü Yıldız personelle sohbet etti.

Vali Davut Gül, bayram mesajında, "Hepinizin bayramını kutluyorum. 7/24 İstanbul'da görev yapıyorsunuz. Bayramlar hepimiz için çok kıymetli. Ama polis teşkilatı için bayramlar çoğu zaman ailelerden uzak ve 7/24 görevinin başında. Bu açıdan ben her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde hemşerilerimiz huzurlu bir şekilde güvenli ve huzurlu bir şekilde bayramlarını geçiriyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamını iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - Genel
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