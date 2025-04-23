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İstanbul'da Deprem Anında Çayını Alarak Kaçtı

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İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından panikleyen bir vatandaş, çayını alarak dışarı fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'daki deprem anında çayını alarak kaçan vatandaş kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşayan ve çayını da alıp dışarı çıkan kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Bir arkadaşını ofisinde ziyarete giden kişi, sohbet edip çay içtiği esnada meydana gelen deprem ile sallanmaya başladı. O esnada depremi fark eden işyeri sahibi arkadaşıyla birlikte çayını alıp dışarı kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - Genel
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