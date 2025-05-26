Genelkurmay Başkanı Gürak, Ürdün'lü Mevkidaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Ürdün'lü Mevkidaşı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Gürak, Ürdün'lü Mevkidaşı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi askeri bir tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Ürdünlü mevkidaşı Tümgeneral Al Hnaity ile görüştü

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity'i ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity ile bir araya geldi. Ürdün Genelkurmay Başkanı Al Hnaity, Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törende, iki ülkenin milli marşının okundu, Tümgeneral Al Hnaity, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Genel
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