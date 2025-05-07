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Garip, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

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Nevşehir'de 6 gün önce vefat eden Nuri Gümüş'ün 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği "Garip" isimli köpeği, günlerdir sahibinin mezarının başından ayrılmıyor. Gümüş'ün oğlu, "Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş" dedi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağı Çakıllı köyünde yaşayan Nuri Gümüş (75), 6 gün önce vefat etti. Gümüş'ün 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği ve "Garip" ismini verdiği köpeği, sahibinin vefatıyla sarsıldı. Garip, sahibi vefat ettiği günden bu yana mezarının başından ayrılmıyor.

Garip, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

"BABAMIN EN YAKIN DOSTUYDU"

Garip'in mezar başından ayrılmayışı aile üyelerini duygulandırdı. Nuri Gümüş'ün kızı Nuran Çetinkaya, "Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babam ile yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi bu Garip'ti. Babama Garip Hasan'ın oğlu derler. Bu nedenle babam da bu köpeğe garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Garip babamın en yakın dostuydu" dedi.

Garip, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

"ACIMIZA ACI KATTI"

Oğlu Nihat Gümüş ise, "Biz acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördük. Önce bir anlam veremedik. Çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada. Buraya geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Ayracı bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş" ifadelerini kullandı.

Garip, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Garip, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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