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Fahriye Nine, Dolandırıcıyı Alt Etti!

Fahriye Nine, Dolandırıcıyı Alt Etti!
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80 yaşındaki Fahriye Alfert, kendini MİT çalışanı olarak tanıtan dolandırıcının tehditlerine karşı direndi ve onu defalarca arayarak hesap sordu. Tenkitlerine rağmen dolandırıcıya geçit vermeyen Fahriye Nine, zafer kazandı.

80 yaşındaki Fahriye Nine'yi arayan MİT amblemli telefon dolandırıcısı aradığına pişman oldu

Arayıp istediğini alamayan dolandırıcıyı defalarca kendi arayıp hesap sordu

Fahriye nine dolandırıcının para istemesine bile fırsat vermedi

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki Fahriye nine, WhatsApp profilinde MİT amblemiyle kendini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcıya geçit vermedi. Dakikalar süren tehdit ve psikolojik baskıya rağmen dolandırıcının hiçbir söylemine inanmayan yaşlı kadın, "Oğlum bak sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fahriye Alfert, telefonla başlayan ve WhatsApp üzerinden sürdürülen bir dolandırıcılık girişimine karşı kararlılıkla direndi. Kendini polis olarak tanıtan ve WhatsApp profiline Milli İstihbarat Teşkilatı amblemi yerleştirip "M.İ.T." yazan şüpheli, yaşlı kadını kimliğinin ele geçirildiği yalanıyla kandırmaya çalıştı.

"Kimliğin üzerinden başkaları işlem yapmış"

Şüpheli şahıs, telefonla aradığı Fahriye Alfert'e "Kimliğin üzerinden başkaları işlem yapmış. Kimliğinle oynanmış, insanlar senin adınla otellere gitmiş, para çekmiş" diyerek yaşlı kadını paniğe sürüklemeye çalıştı. Kimliğine ait olduğunu iddia ettiği sahte bir belgeyi de WhatsApp üzerinden gönderen şahıs, bu yolla güven kazanmaya çalıştı. Ancak Fahriye Alfert, gönderilen fotoğrafın kendisine ait olmadığını fark ederek "Bu fotoğraf benim değil" diyerek tepki gösterdi.

"Senin oğlunu da götürürler"

İletişim süresince kendini polis olarak tanıtan şahıs, "Çocuklarına bildirirsen, FETÖ'de 15 Temmuz'da nasıl yaptılar, kaç kişiyi götürdüler. Senin oğlunu da götürürler" diyerek tehditlerini sürdürdü. Alfert'in güvenmemesi üzerine bu kez "Sen devlet beyime hakaret ediyorsun. Bu sözlerin yüzünden 14 gün içeride yatarsın. Seni komşularının önünde alıp götürürler, onlar da 'Bu kadın ne yaptı?' derler" ifadeleriyle psikolojik baskı kurmaya çalıştı.

Fahriye teyze ise, "Ben hakaret etmedim ki! Kimseyi kesmedim, öldürmedim. Komşularım beni tanır" şeklinde konuşarak, inanmadığını belli etmeye devam etti.

Tüm bu baskılara rağmen dolandırıcının sözlerine inanmayan Alfert, kendisine sürekli "Devlet memuruna nasıl böyle konuşursun?" çıkışı yapması üzerine numarayı tekrar arayıp adeta hesap sorup nasihat etti. Alfert, "Oğlum bak, sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder" diye konuştu. Bu sözlerin ardından şüpheli bir süre daha ikna etmeye çalıştı ancak konuşma sonuçsuz kaldı.

"Profesörleri bile kandırmışlar, beni de kandıracaklardı"

Yaşadığı olay üzerine duygularını paylaşan Fahriye Alfert, kendisine söylenenlerin gerçek olamayacak kadar kurgulu olduğunu fark ettiğini şu şekilde belirtti:

"Bir kadın 'Ne olduğunu anlayamadım' demişti. Aklıma o geldi. Dedim ki bunlar insanı konuşturup ikna ediyorlar. Profesörleri bile kandırmışlar, beni de kandıracaklardı."

Alfert, konuşmanın sonunda yaşadıklarını kimseye anlatmaması gerektiği yönünde telkinler aldığını ancak bunu kabullenmediğini vurgulayarak, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bana kimseyle paylaşma dedi. Ama ben paylaşırım. Yaşlı bir kadınım, tabii ki söyleyeceğim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Genel
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