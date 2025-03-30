Eyüpsultan Camii'nde Bayram Namazı Yoğunluğu
Ramazan Bayramı sabahında çok sayıda vatandaş, Eyüpsultan Camii'ne akın etti ve camide yoğunluk oluştu. Havanın görüntülediği kalabalık, namaz kılmak için saatler önce gelerek avluda da namaz kılan vatandaşları kapsıyor.
Eyüpsultan Camii'nde bayram namazı yoğunluğunu böyle görüntülendi
İSTANBUL - Çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı sabahı Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Eyüpsultan Camii'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Camii, Ramazan Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Camiye sığamayan vatandaşlar, avluda namazlarını kıldı. Namaz vaktinden saatler önce Eyüpsultan Camii'nin içerisinde namaz kılmak için gelen İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - Genel