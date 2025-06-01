Eski Baro Başkanı Mustafa Nazım Pektaş için Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Baro Başkanı Mustafa Nazım Pektaş için Cenaze Töreni Düzenlendi
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Eski Baro Başkanı Mustafa Nazım Pektaş için Cenaze Töreni Düzenlendi
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Adıyaman Barosu'nun eski başkanı Avukat Mustafa Nazım Pektaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adliyede düzenlenen cenaze törenine çok sayıda katılım oldu ve hukuk camiası Pektaş'ı unutmadı.

Hayatını kaybeden eski baro başkanı için adliyede cenaze töreni düzenlendi

Adıyaman Eski Baro Başkanı Mahmut Pektaş'a veda

ADIYAMAN - Adıyaman Barosu'nun eski başkanlarından Avukat Mustafa Nazım Pektaş hayatını kaybetti. Pektaş için Adıyaman Adliyesi Barosu'nda bir tören düzenlendi.

İkamet ettiği evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk babası 62 yaşındaki Avukat Mustafa Nazım Pektaş için Adıyaman Adliyesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2004-2008 Yıllarında Adıyaman Baro Başkanlığı yapan ve hayatını kaybeden Avukat Mustafa Nazım Pektaş'ın ölümü adliyede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Baro bahçesinde gerçekleştirilen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekillerinden Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, Baro Başkanı Bilal Doğan, çok sayıda avukat, adliye personeli ve meslektaşı katıldı. Saygı duruşunun ardından yapılan konuşmalarda, Avukat Mustafa Nazım Pektaş'ın hukuk camiasına katkıları ve mesleki duruşu vurgulandı.

Törenin ardından merhum Nazım Pektaş, dualar eşliğinde adliyeden uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Adıyaman hukuk camiası, deneyimli bir hukukçuyu ve kıymetli bir meslektaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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