Esenyurt'ta Bass Sesinden Deprem Paniği

Esenyurt'ta Bass Sesinden Deprem Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir restoranda oturan vatandaşlar, yüksek sesle çalan müziğin neden olduğu titreşimi deprem zannederek sokağa döküldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta Bass sesini deprem sanan vatandaşlar böyle sokağa döküldü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sandı. Korkuyla sokağa dökülen vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Perşembe günü Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı. Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı. Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

"Herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" diye konuştu.

"Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü"

Müşterilerinin bass sesiyle deprem paniği yaşadığını ifade eden Leyla Uçar Acar ise, "Otururken birden bide bir gürültü koptu. Biz fark ettik ama müşteriler, tabi herkeste deprem paniği olduğu için insanlarda kaçmaya başladılar. İnsanlar durumu fark edene kadar deprem korkusu yaşadılar. Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - Genel
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.