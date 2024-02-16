Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan işçilerin isimleri belli oldu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold firmasının işlettiği altın madeninde 13 Şubat günü meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri belli oldu. 9 işçinin isimleri; Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen olarak duyuruldu.

"ÇALIŞMALARIMIZ UMUTLA SÜRÜYOR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, "13.02.2024 saat: 14.28'de meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç'te, umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz; hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte, dayanışma içinde, bu zor zamanları aşacağız." dedi.

BAKAN ALPARSLAN: LOKASYONLARI TESPİT ETTİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgeden yaptığı son açıklamasında "Hakikaten çok büyük bir heyelan. 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu belirledik. Adeta tüm arkadaşlarımız kahramanca bütün riskleri alarak bu kurtarma faaliyetlerine daha yoğunluk verecekler. İnşallah ümit ediyorum bunlardan da netice alırız. Ailelerin, işçi kardeşlerin beklentileri var. Biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.