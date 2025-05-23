Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katıldı

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katıldı
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Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına katıldı.

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumunun kapanış programına katılarak stantları gezdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşlik ettiği Erdoğan, açılan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Foruma ilişkin bir açıklama yapan Emine Erdoğan, "Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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