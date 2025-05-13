Edirne'den 76 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Edirne'de 76 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı

EDİRNE - Edirne'den 76 kişilik hac kafilesi, Osmanlı Cihan Devleti döneminde olduğu gibi Hacılarezanı Namazgahı'ndan hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Edirne'den kutsal topraklara gidecek olan 76 hacı adayı, II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Edirne İl Müftülüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen uğurlama programına, hacı adayları ve yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Müftüsü Ercan Aksu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi, hep birlikte dualar edildi. Hacı adayları, heyecanı ve duygusal anlar yaşadı.

Hacı adayları, II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programın ardından Osmanlı Cihan Devleti döneminde olduğu gibi Hacılarezanı Namazgahı'ndan hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

"Ülkemizi ve Filistinli kardeşlerimizi unutmayın"

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, hac ibadetinin bir nasip meselesi olduğunu vurgulayarak, " Hac, isteyince değil, davet edilince gidilen bir yolculuktur. O yüzden bu 76 kardeşimizi gerçekten şanslı ve bahtiyar görüyoruz. İnşallah Rabbim, hac ibadetini sağlıkla tamamlamayı sizlere nasip eder. Bu kutsal topraklarda dualarınızda bizleri, ülkemizi ve Filistinli kardeşlerimizi unutmayın. Özellikle Kabe'yi ilk gördüğünüzde yapacağınız dualar çok makbuldür. Dualarınızda milletimizi, devletimizi, ümmet-i Muhammed'i eksik etmeyin. Rabbim bu kutsal yolculuğu sizlere kolaylaştırsın, kabul buyursun. Yolunuz açık, ibadetiniz makbul olsun" dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da hacı adaylarını böylesine anlamlı bir günde uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm adaylara hayırlı yolculuklar diledi.

İl Müftüsü Ercan Aksu ise hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, ibadetlerini sağlık ve huzur içinde tamamlamalarını temenni etti.

Programın ardından hacı adayları, Osmanlı geleneğine uygun şekilde dualarla Hacılarezanı Namazgahı'ndan uğurlandı.