Düğündeki Meşale Şovu Facia Yol Açtı: Gelinin Saçı Alev Aldı

Düğündeki Meşale Şovu Facia Yol Açtı: Gelinin Saçı Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir düğünde yapılan meşale şovu sırasında saçları alev alan bir şahıs yanma tehlikesi atlattı. Olay, konukların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düğündeki meşale şov faciaya yol açıyordu: Saçı alev aldı yanma tehlikesi geçirdi

MERSİN - Mersin'de bir düğünde yapılan meşale şovu sırasında saçı alev alan bir şahıs yanma tehlikesi yaşadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yaşanan olay, konuklardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşıyan görüntülerde, düğün merasimi sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damadın pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı. Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir şahsın saçlarının, elde gezdirilen yanan meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan şahıs ateşi eliyle söndürerek yalanmaktan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.