Düğündeki Meşale Şovu Facia Yol Açtı: Gelinin Saçı Alev Aldı

Düğündeki meşale şov faciaya yol açıyordu: Saçı alev aldı yanma tehlikesi geçirdi

MERSİN - Mersin'de bir düğünde yapılan meşale şovu sırasında saçı alev alan bir şahıs yanma tehlikesi yaşadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yaşanan olay, konuklardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşıyan görüntülerde, düğün merasimi sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damadın pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı. Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir şahsın saçlarının, elde gezdirilen yanan meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan şahıs ateşi eliyle söndürerek yalanmaktan kurtuldu.