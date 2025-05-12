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Diyarbakır Annelerine Anneler Günü Ziyareti

Diyarbakır Annelerine Anneler Günü Ziyareti
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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Anneler Günü' nedeniyle evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek hediye takdim etti. İl Müdürü Aydın Polat, annelerin yüzündeki gülümsemelerin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Diyarbakır annelerine ziyaret

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ' Anneler Günü' nedeniyle Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek çeşitli hediyeler taktim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi, 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da eski HDP il Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Tek tek ailelerle görüşen Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, ailelere karanfil ve çeşitli hediyeler taktim etti. Bir süre ailelerle görüşen Polat, bu programı dün yapmayı planladıklarını fakat yoğun gündemden dolayı bugüne aktardıklarını ifade etti. Polat, "Anneler Günü dolayısıyla biz Diyarbakırlı annelerimize bazı hediyeler tertiplemiştik, ancak dünkü yoğunluktan buraya gelemedik bugün annelerimize bu hediyeleri takdim etmek, onlarla duygu paylaşımı yapmak, yanlarında olduğumuzu göstermek, Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını da iletmek için buradayız. Gerçekten bugün bir tesadüf de oldu annelerimizin yüzleri gülüyor bugüne denk gelmesi bu barış sürecinin bugün nihai sürece ulaşması çok olumlu bir adım olarak değerlendirmesini, annelerimizin yüzündeki gülümsemeden anlıyoruz. Evlat acısı farklı bir durum ateş düştüğü yeri yakar. Evlatlarından ayrı yaşayan bütün annelerimizi Allah kavuştursun. Onlar mutlu oldukça ülke mutlu olacak" dedi.

Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini aktaran Polat, "Aile Bakanlığı ve bütün çalışanlarıyla birlikte sahadayız. İl müdürlükleri üzerinden aile temasını işliyoruz, ailenin güçlenmesi noktasında destek veriyoruz bu bağlamda annelerimizi de ziyaret ediyoruz. Bugün gerçekten buraya gelmek bizi çok mutlu etti, annelerin de yüzündeki o gülümsemeler bizi geleceğe umutla bakmayı sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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