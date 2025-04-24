Deprem Sonrası Tataristanlı Çocuklardan Taksim'de Sembolik Gösteri

Deprem nedeniyle 23 Nisan etkinlikleri iptal edilen Tataristanlı çocuklardan Taksim'de sembolik gösteri

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklükteki depremin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı iptal edilen Tataristanlı çocuklar, gösterilerini Taksim Meydanı'nda sergiledi. Renkli kıyafetleri ve danslarıyla ilgi çeken çocuklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan uluslararası gösteriler, İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından iptal edildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan etkinliklere birçok ülkeden çocukların katılması bekleniyordu. Ancak meydana gelen depremin ardından, güvenlik gerekçesiyle tüm gösterilerin iptaline karar verildi.

Tüm iptallere rağmen, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, Taksim Meydanı'nda kısa bir gösteri sergiledi. Renkli kıyafetleri ve danslarıyla vatandaşların ilgisini çeken çocuklar, izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.