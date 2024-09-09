Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslına ve hatırasına sadık kalarak titizlikle modernize ve restore ettiğimiz, Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Savarona…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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