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Cübbeli Ahmet Hoca: Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin

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"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kayseri'de katıldığı söyleşide dikkat çeken ifadeler kullandı. Cübbeli "Zina var, eşcinsellik çoğaldı, lezbiyenlik çoğaldı, içki, kumar, faiz çoğaldı. İstanbul'da bütün dünyadaki günahların hepsi var. Onun için bir an önce tövbe istiğfar edin. Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin" dedi.

BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, 15 yıl önce FETÖ'ye karşı uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, "15 seneden fazla oldu yine bu salona gelmiştim. Dinler arası diyalog safsatasının iptali için Kayseri'ye geldim. O zaman kimse FETÖ'nün aleyhine konuşamıyor, Zaman Gazetesi aleyhine konuşamıyor, STV'nin aleyhine konuşamıyor. Ben size geldim, uyardım. Birçok belalardan, şerden uyardım. İŞİD'e karşı, İrancılara karşı uyardım. Ben size vazifelerimi yaptım, yapmaya çalışıyorum. Devamlı Müslümanlar sapıtmasın, gençlerimiz yanlışa meyletmesin diye. Niceleri bana teşekkür ediyor. Diyorlar ki; 'Sen bizi FETÖ'ye karşı uyarmasaydın hapislerde sürünecektik' diye dua ediyorlar" dedi.

"İÇKİ, KUMAR, FAİZ ÇOĞALDI"

Zina yapan, içki içenlerin bir an önce tövbe etmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Öyle bir bereketsizlik var ki; insanlar musafaha etmekten korkuyor, mikrop var vesaire. Neden? Çünkü zina var, eşcinsellik çoğaldı, lezbiyenlik çoğaldı, içki, kumar, faiz çoğaldı. Öyle günahlar işleniyor ki. İstanbul'u hiç sorma, İstanbul'da bütün dünyadaki günahların hepsi var. Dünya da gidiyor, ahiret de gidiyor, mikroplar ürüyor, huzur bozuluyor, aileler yıkılıyor. Onun için bir an önce tövbe istiğfar edin. Başka yapacağımız bir çare kalmadı. Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin. Önden fren yapsın, sonra freni patlamış araba gibi öndekine bindirmesin. Bir ay kaldı" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca: Zina eden varsa, içki içen varsa hemen tövbe etsin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Genel
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıİsa Polat:

ya hoca bırak bu işleri sen kimin hocasisin belli çizgisi belli olmayan bir hoca sarlatanisim

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Haber YorumlarıSeydo:

İşine bak.

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Haber YorumlarıKara_kalem:

SİZİN GİBİLER NE ZAMAN DİNİ PAZARLAMAYA BAŞLADI DİN SİYASETİ YAPTI O GÜNDEN BU YANA SÖYLEDİĞİNİZ TÜM REZİLLİKLER ARTTI DİYANET DAHİL BU SÖZLERİME KİMİN KURANI GERLERİ İLE ANLATTIĞINI ARTIK KĞMSE BİLMİYOR İNANMIYOR BİR ANKET YAPIN BAKIN COCĞUNU TATİLE GİDERKEN HAMGİ MESLEK GRUBUNA TESLİM EDERSİNİZ DİYE DİN GÖREVLİSİNİN ALACAĞI PUAN “0” OLACAKTIR

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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Kasedi çıkana bak hele, millete güzel ahlak satıyor. Din tüccarı millete akıl vereceğine git cemaatinle şeyhlik kavgası yap.

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Haber YorumlarıHalil Yılmaz:

Hakkaten bu adamın sürekli haberini paylaşıyorsunuz kim bu adam

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Haber YorumlarıFA null:

içki yok sigara yok ama porno izliyorum

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Haber YorumlarıAlex:

BUNLARIN AKLI FİKRİ ZİNA DA NE KADAR MERAKLILAR ZİNYA BENCE ÖNCE SEN TÖVBE ET ADAM

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Haber YorumlarıSenrey26:

birazda yolsuzlukları akraba kayırmalar hakkında bir şeyler söylesen.

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Haber YorumlarıEnderen:

yaptığı ile söylediği bir olmayan Haram yiyen Devletin milletin parasını fütursuzca dağıtan haksız yere karar veren Ülkeyi zarara uğratan tarikat cemaatlere gönül verip fayda sağlayan yetim hakkını alan kuranıkerim ayetleri ile dalga geçeni koruyan bir siyasi parti yönetimi varmış, orada söyleyene cehennemlikler diye

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Haber YorumlarıDoğan KAYA:

Bu şarlatan cezaevine ne için girmişti...

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