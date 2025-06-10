Çiftçi, Mercimek Tarlasında Bulduğu Kuş Yavrularına Su Verdi

Çiftçi, Mercimek Tarlasında Bulduğu Kuş Yavrularına Su Verdi
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Mardin'de bir çiftçi, mercimek hasadı sırasında bulduğu kuş yavrularına çay kaşığı ile su vererek onlara yardım etti. Bu güzel anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mercimek tarlasında bulduğu kuş yavrularına kaşıkla su verdi

MARDİN - Mardin'de bir çiftçi mercimekleri biçtiği sırada bulduğu kuş yuvasında bulunan kuş yavrularına çay kaşığı ile su verdi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde genç çiftçi Ramazan Abi, mercimek hasadı sırasında mercimek tarlasında kuş yuvasını buldu. Yuvanın içinde yumurtadan çıkmış 4 yavrunun olduğunu fark eden Abi, bir tabağa su doldurup kuş yavrularına çay kaşığı ile su içirdi. Su ile doldurduğu tabağı yuvanın yanına bırakan Abi, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - Genel
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