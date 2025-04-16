CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özel, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'i ziyaret ederek yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren eş genel başkanlarla Pervin hanımla ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik. Dua ediyoruz. Doktorlar hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan ama gelişmelerden de bahsettiler. Çok iyi kalpli çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen Türkiye için barış isteyen hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Onun o güzel kalbinin atmaya devam etmesini o güzel sözlerini söylemeye hepimizi gülümsetmeye hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun içinde gerçekleşmesine dua ediyoruz" dedi.