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CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven ile Görüşme Gerçekleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede demokrasi ve insan hakları konularındaki dayanışma vurgulandı. Löfven, Türkiye'nin Avrupa için önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven ile bir araya geldi

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven'i ve beraberindeki heyeti, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda ağırladı. Görüşmenin ardından ikili açıklamalarda bulundu. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki tüm siyasi akrabalarının gösterdiği dayanışma mesajlarını, duygularını kabul ediyor. Eğer konu demokrasi ve insan hakkı ihlalleriyse bu o ülkenin iç meselesi değildir. Kırgızistan'da Sosyal Demokrat Parti lideri içeri atıldığında da Sosyalist Enternasyonel'i harekete geçirmek için davet eden bendim. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı refleksleri veriyoruz" diye konuştu.

Özel konuşmasının devamında, "Kaldı ki şunu hatırlatmak isterim. 15 Temmuz akşamı FETÖ bir darbe girişiminde bulundu. Hep beraber karşı çıktık. Ertesi sabah Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bizlere 'sizin dünyadaki bağlantılarınız kuvvetli. Dünyaya derdimizi her beraber anlatalım. Demokrasiye karşı bu darbe girişimini dünyaya duyurun' diye bizden destek istemişti" dedi.

" Türkiye, Avrupa için çok önemli bir ülke"

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ise, " Türkiye, Avrupa için çok önemli bir ülkedir. Önemli birtakım şartlar da yerine geldiği zaman Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - Genel
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