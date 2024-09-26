Cezalara Rağmen Traktörüyle Şehirde Turlarına Devam Eden Genç

"Bu benim için heves" dedi, cezalara rağmen traktörle turlamaktan vazgeçmedi

Çiftçilik yapmamasına rağmen satın aldığı traktörü modifiye eden genç, yazılan cezalara aldırış etmeden şehrin caddelerinde turluyor

TOKAT - Tokat'ta çocukluk hayalini gerçekleştiren Hüseyin Karaca, bayraklar ve ışıklarla donatıp modifiye ettiği traktörüyle yazılan cezalara rağmen şehirde turlamaktan vazgeçmiyor.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivril köyü Ağlamış mezrasında yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Karaca, çiftçilikle uğraşmamasına rağmen çocukluk hayali olan bir traktör satın aldı. En büyük hayalini gerçekleştiren genç adam, bayraklar, ışıklar ve ses sistemiyle donattığı traktörü ile köy yollarında ve Turhal ilçe merkezinde dolaşıyor. Karaca'nın bu tutkusu bazı vatandaşlar tarafından hoş karşılanmıyor. Gürültü ve ses nedeniyle rahatsızlık duyan vatandaşlar, Karaca hakkında şikayette bulunuyor. Karaca, şikayetler üzerine yazılan birçok cezaya rağmen bu tutkusundan vazgeçemiyor.

"Bu benim için heves, abes de bulmuyorum"

Hüseyin Karaca, "Traktörlere çocukluktan beri merakım var. Bunun için birçok şeyden vazgeçtim. Sevdiğim kız bana 'Ya traktörün ya ben' dediğinde ben de traktörümü seçtim. Turhal'da arazim yok ama traktörle zevkine gezmeyi seviyorum. Şu anki en büyük hayalim, kafama göre bir kız bulabilirsem traktörlerden bir konvoy yapmak. Konvoyda hiç araba olmayacak. Bu benim için bir heves ve bunu abes bulmuyorum. Traktörle gezdiğim için 10'a yakın ceza yedim. Bayrak, gürültü ve ses yüzünden ceza yazıyorlar ama tüm uyarılara rağmen ben yine de bildiğimi okuyup geziyorum" dedi.