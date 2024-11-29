Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte merakla beklenen tarih

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kıyafet giydirilen kardan adamı ceset zanneden kadının sinir krizi geçirmesinin ardından asıl gerçek ortaya çıktı. Ceset zannedilen bacakların kardan adam değil "çiçeklik" olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehir Suat Hayri Dal Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, çocukların apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset zanneden bir kadın sinir krizi geçirdi. Kadın, ihbarla olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı.

Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı

"KAYINVALİDEMİN YAPTIĞI ÇİÇEKLİK"

Olayın yaşandığı apartmanda ikamet eden Ali Köse, ceset sanılan bacakların kayınvalidesi tarafından yapılan "çiçekliğin" alt kısmı olduğunu söyledi. Komşularına gelen misafirlerin arabadan inerken gördüğü çiçekliği ceset zannettiğini belirten Köse, "Akşamki konuda biraz yanlış anlaşılma olmuş. Kayınvalidem var. Burayı güzelleştirme ve görsel amaçlı çiçeklikler yaptı buraya. Normalde bu görsel olarak çiçeklik ve üzerinde saksı var. Fakat kar yağdığından ve kapattığından dolayı dışarıdan bakıldığında gerçekten insan cesedi varmış gibi gözüküyor." dedi.

Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı

"KADIN GÖRÜNCE BAYILIP SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR"

Çiçekliğin çiçek açtığında güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Köse, "Olay da şu şekilde olmuş; bizim burada komşumuza misafir geliyor eşiyle birlikte. Tam burada arabayla durduklarında misafirin hanımı kapıyı açınca bunu görüyor. Görünce de ceset sanıyor bayılıyor. Sinir krizi geçiriyor, ambulans çağırıyorlar. Bu arada gelirken başka yerden silah sıkıyorlar ve onun da sesini duyunca çevredeki binalardan da 'Tekel bayi ile kasap dükkanının önünde cinayet işlendi' diyorlar. Öyle bir durum da yok yani söz konusu değil. Öyle olunca da yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Genel
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.