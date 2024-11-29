Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehir Suat Hayri Dal Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, çocukların apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset zanneden bir kadın sinir krizi geçirdi. Kadın, ihbarla olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Kardan adamın ceset zannedildiği olayda asıl gerçek bambaşka çıktı.

"KAYINVALİDEMİN YAPTIĞI ÇİÇEKLİK"

Olayın yaşandığı apartmanda ikamet eden Ali Köse, ceset sanılan bacakların kayınvalidesi tarafından yapılan "çiçekliğin" alt kısmı olduğunu söyledi. Komşularına gelen misafirlerin arabadan inerken gördüğü çiçekliği ceset zannettiğini belirten Köse, "Akşamki konuda biraz yanlış anlaşılma olmuş. Kayınvalidem var. Burayı güzelleştirme ve görsel amaçlı çiçeklikler yaptı buraya. Normalde bu görsel olarak çiçeklik ve üzerinde saksı var. Fakat kar yağdığından ve kapattığından dolayı dışarıdan bakıldığında gerçekten insan cesedi varmış gibi gözüküyor." dedi.

"KADIN GÖRÜNCE BAYILIP SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR"

Çiçekliğin çiçek açtığında güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Köse, "Olay da şu şekilde olmuş; bizim burada komşumuza misafir geliyor eşiyle birlikte. Tam burada arabayla durduklarında misafirin hanımı kapıyı açınca bunu görüyor. Görünce de ceset sanıyor bayılıyor. Sinir krizi geçiriyor, ambulans çağırıyorlar. Bu arada gelirken başka yerden silah sıkıyorlar ve onun da sesini duyunca çevredeki binalardan da 'Tekel bayi ile kasap dükkanının önünde cinayet işlendi' diyorlar. Öyle bir durum da yok yani söz konusu değil. Öyle olunca da yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.