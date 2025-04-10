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Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlandı

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Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlandı Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karaduman, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Emniyet Müdürü Kurt, tören sonrası personelin günlerini kutladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - Genel
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