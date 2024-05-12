Çanakkale'de Aşıklar Sokağı'nda gençler kısmetini aradı

Çanakkale'de Aşıklar Sokağı'nda gençler kısmetini aradı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında genç erkek ve kızlar Aşıklar Sokağı'nda nasiplerini aradılar.

- Çanakkale'de Aşıklar Sokağı'nda gençler kısmetini aradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü geleneksel köy hayrında, kısmetlerini arayan erkek ve kızlar Aşıklar Sokağı'nda bir araya geldiler.

Bayramiç'in Muratlar köyü geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre il, ilçe ve köylerden katılım yoğun oldu.

Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlar da köy içinde bulunan 1 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda volta atarak nasiplerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 80 yıldır Muratlar köyünde hayır yapıldığı ifade eden 18 yaşındaki Pınar Savran, "Köyümüzde aşk sokağı geleneği 80 yıldır devam ettiği söyleniyor. Belki de daha eski. Ben Muratlar köyündenim. Köy hayırına gelerek aşk sokağında bende gezinti yaptım" dedi.

Köy hayrında 120 kazan keşkek, mesire alanına yerleşen vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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