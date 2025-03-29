Bursalılar Bayram Tatili İçin Yola Çıktı

Bursalılar zaman kaybetmeden yola çıktı

Terminalde uzun kuyruklar oluştu

BURSA - Ramazan Bayramı tatilini doya doya geçirmek isteyenler, mesai bitimiyle birlikte terminale akın etti. Biranda oluşan yoğunluk sebebiyle, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Bursalıların kimi memleketine kimi ise tatil için Akdeniz ve Ege sahillerine doğru yola çıktı. 9 tatil için mesai bitimiyle birlikte Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kimi vatandaşlar temkinli davranıp erken hareket ettiği için otobüsüne yetişirken, kimileri ise yeniden bilet almak zorunda kaldı.

Kilometrelerce oluşan araç konvoyuna yağmurda eklenince vatandaşlar büyük stres yaşadı.