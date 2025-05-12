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Bursa'dan İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bursa'dan İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Bursa'dan yola çıkan ilk hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara doğru hareket etti. 3 bin 300 hacı adayı, yakınlarının katılımıyla Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Bursa'da ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı

BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Bursa'dan yola çıkan ilk kafile, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. 3 bin 300 hacı adayı, önce otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket etti.

Terminalde duygusal anlar yaşanırken, hacı adaylarını uğurlamak için gelen yakınları büyük bir kalabalık oluşturdu. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından yapılan dua sonrası hacı adayları, yakınlarına veda ederek otobüslere bindi.

Hacı adaylarının İstanbul'dan uçakla Suudi Arabistan'a geçerek Mekke ve Medine'de ibadetlerini yerine getirecekleri belirtildi. Yolculuk sırasında Diyanet görevlileri de hacı adaylarına eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Genel
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