Bursa'dan İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bursa'da ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı

BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Bursa'dan yola çıkan ilk kafile, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. 3 bin 300 hacı adayı, önce otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket etti.

Terminalde duygusal anlar yaşanırken, hacı adaylarını uğurlamak için gelen yakınları büyük bir kalabalık oluşturdu. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından yapılan dua sonrası hacı adayları, yakınlarına veda ederek otobüslere bindi.

Hacı adaylarının İstanbul'dan uçakla Suudi Arabistan'a geçerek Mekke ve Medine'de ibadetlerini yerine getirecekleri belirtildi. Yolculuk sırasında Diyanet görevlileri de hacı adaylarına eşlik ediyor.