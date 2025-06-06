Bursa'da Ulu Cami'ye Bayram Namazı İçin Yoğun İlgi

Bursa'da Ulu Cami'ye Bayram Namazı İçin Yoğun İlgi
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Bursa'da Ulu Cami'ye Bayram Namazı İçin Yoğun İlgi
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Bursa'da binlerce vatandaş, Kurban Bayramı'nda Ulu Cami'ye akın ederek bayram namazını kıldı. Cami çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar araçlarını Atatürk Caddesi'ne bıraktı.

Bursa'da binlerce vatandaş Kurban Bayramı'nda Ulu Cami'ye akın etti

BURSA - Bursa'da binlerce vatandaş, Kurban Bayramı vesilesiyle bayram namazında Ulu Cami'ye akın etti. Atatürk Caddesi camiye gelen vatandaşların araçlarını bırakmasıyla 2 şeride düşerken, cami dışında da polis ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Bursa'da Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusunda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, araçlarını Atatürk Caddesi'ne bıraktı. Araç yoğunluğuyla beraber Atatürk Caddesi 2 şeride düştü. Ayrıca, cami çevresinde polis ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - Genel
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