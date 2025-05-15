Bursa'da Tellere Dolanan 1,5 Metrelik Yılan Korkuttu

Bursa'da Tellere Dolanan 1,5 Metrelik Yılan Korkuttu
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Bursa'da Tellere Dolanan 1,5 Metrelik Yılan Korkuttu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçe tellerine sarılmış 1,5 metrelik yılan, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salınan yılan, zehirli olabileceği endişesiyle kimse tarafından yaklaşılamadı.

Tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu

BURSA - Bursa'da 1,5 metrelik yılanı bir sitenin tellerine sarılı olarak görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların korkudan yaklaşamadıkları yılan itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı.

Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı. Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı. Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

Vatandaşlar ise, 1,5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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