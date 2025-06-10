Bursa'da Makas Atan Sürücü Kameralara Yansıdı

Bursa'da Makas Atan Sürücü Kameralara Yansıdı
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Bursa'da Makas Atan Sürücü Kameralara Yansıdı
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Bursa'nın en işlek caddelerinden birinde, makas atarak trafiği tehlikeye atan bir sürücü, başka bir aracın kameralarına yakalandı. Kural tanımaz sürücü, tehlikeli manevralar yaparak diğer sürücülerin hayatını riske attı.

Bursa'da makas atan sürücü kamerada

BURSA - Bursa'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.

Kural tanımaz sürücü, Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Acemler-Kültürpark arasında kameralara yansıdı. Önce sol şeritte kayıtta olan aracın önüne atlayan kural tanımaz sürücü, daha sonra makaslar atarak trafiği tehlikeye soktu. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, kısa sürede gözden kayboldu.

O anlar ise bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Genel
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