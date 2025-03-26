Bursa'da Kadir Gecesi Coşkusu: Ulu Cami Dolup Taştı
Bursa'da Kadir Gecesi, Ulu Cami'de on binlerce vatandaşın katılımıyla huşu içinde geçirildi. Cami avluları ve çevresi ibadet edenlerle doldu.
Bursalılar Kadir Gecesi'nde Ulu Cami'ye akın etti
BURSA - Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Bursa'da başta Ulu Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı.
İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da Ulu Cami'de huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. 7'den 70'e binlerce vatandaş cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Genel