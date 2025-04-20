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Bozcaada'da Paskalya Ayini Coşkuyla Kutlandı

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Hristiyanların en önemli dini bayramı Paskalya dolayısıyla Bozcaada'da Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi. Ayine katılanlar, mum yakarak dua etti ve papaz hediye paketleri dağıttı.

Bozcaada'da Paskalya Ayini düzenlendi

ÇANAKKALE - Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi.

Bozcaada ilçesinde Meryem Ana Kilisesinin tadilatta olması nedeniyle Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı için Aya Yorgi Şapelinde ayin düzenlendi. Ayini, Papaz Akakios yönetti. Ayine Bozcaadalı Rum yurttaşların yanı sıra Yunanistan'daki Aynoroz Yarımadası'ndan gelen ziyaretçilerde katıldı.

Ayin sırasında katılımcılar mum yakarak dilekte bulundu, Rumca ilahiler ve dualar okundu. Papaz Akakios, ayinin ardından cemaate Paskalya yumurtası ile çeşitli yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Genel
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