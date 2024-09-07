Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na inen Hindistan uçağı yolcularını Almanya'ya götürecek ikinci uçak Erzurum'da
Hindistan'dan Almanya'ya giderken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na inen Hindistan uçağındaki yolcuları Almanya'ya götürecek olan ikinci uçak Erzurum'a iniş yaptı.
Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na inen Hindistan uçağı yolcularını Almanya'ya götürecek ikinci uçak Erzurum'da
ERZURUM Hindistan'tan Almanya'ya giderken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na inen Hindistan uçağındaki yolcuları Almanya'ya götürecek olan ikinci uçak Erzurum'a iniş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel