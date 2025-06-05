Bolu'daki Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı

Bolu'daki Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı
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Resmi Gazete'de yayımlanan yargı paketi ile Bolu'daki cezaevlerinden tahliyeler gerçekleştirildi. Mahkumlar, Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirebilmenin sevincini yaşıyor.

Bolu'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı

BOLU - Resmi Gazete'de yayımlanan yargı paketindeki düzenlenmenin ardından Bolu'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı. Tahliye edilen mahkumlar bayram öncesi ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Bolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Cezaevi önüne sabah saatlerinden itibaren gelen mahkumların eşleri, çocukları ve yakınları, tahliye olacak yakınlarını heyecanla bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından belli zaman aralıklarıyla cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla kavuştu. Tahliye olan mahkumlar Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, tahliye olan kişiler, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Cezaevinden tahliye olan Temel Demiröz, yaptığı açıklamada, "Şu anda çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. İlgilenen herkesten Allah razı olsun. Ailemize kavuşacağımız için sevinçliyiz" diye konuştu.

Tahliye olan Hüseyin Yeşiltepe ise, "Allah'ımıza hamdolsun. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, bugünleri bize gösterdiler. Bu bayram sevdiklerimizle olacağız, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Genel
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