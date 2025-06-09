Bolu'da Bayram Trafiği Felç Oldu

Bolu'da Bayram Trafiği Felç Oldu
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Bolu'da Bayram Trafiği Felç Oldu
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Bolu TEM Otoyolu'nun geçişinde Kurban Bayramı dönüş yolculuğunda trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tedbir aldı.

Bayram trafiği durma noktasına geldi

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda trafik durma noktasına geldi.

4 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğu sürüyor. Önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu. Bolu geçişinde zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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