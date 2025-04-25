Böbrek Nakli Olan Çocuklar Hekimleriyle Buluştu

Böbrek nakli olan çocuklar hekimleriyle bir araya geldi

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakli olarak sağlığına kavuşan çocuklar, hastane bünyesinde çocuk böbrek nakli operasyonlarının başlamasının yıl dönümünde şifa veren hekimleriyle bir araya geldi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yıl önce çocuk böbrek nakli operasyonları başladı. Geride kalan yılda biri kadavradan ve ikisi canlı nakil olmak üzere üç çocuğa böbrek nakli gerçekleştirildi. Servisin sene-i devriyesini nakil olan çocuklarla kutlamak isteyen hekim ve sağlık çalışanları, onları aileleriyle birlikte davet etti. Hastaneye gelen çocuklar, hekim ve sağlık çalışanlarıyla pasta keserek keyifli dakikalar yaşadı. Çocuk nefroloji ve üroloji kliniği olarak bir yıl önce böbrek nakline başladıklarını dile getiren Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Okan Akacı, "Bu süre zarfında toplam üç tane hastamıza böbrek nakli yapıldı. Birinci yılı doldurmamız vesilesiyle burada kutlama yapmak istedik. Bu üç hastamız da gayet sağlıklı olarak yaşamlarına devam ediyor. Bu vesileyle onlara organ bağışında bulunan annelerine çok teşekkür ediyoruz. En son yaptığımız hastamıza kadavradan nakil yapılmıştı. Bağış yapan ailemize de teşekkür ediyoruz. Diğer hastalarımızın da nakil hazırlıkları devam ediyor" dedi.

İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat

Çocuklarda böbrek yetmezliğiyle ilgili ailelere uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Akacı, "Çocuklarda böbrek yetmezliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Ailelerin idrar yolu enfeksiyonu açısından bilinçli olması gerekiyor. Çocukların da özellikle idrar kaçırma, idrar yaparken zorlanma gibi semptomları olduğunda hemen hekime başvurmaları ve idrar tahlillerini yaptırmalarını istiyoruz.

"Süreç Bizim İçin Çok Güzel İlerledi"

Etkinliğe 6 ay önce yapılan operasyonla kadavradan böbrek nakli olan oğluyla birlikte katılan Nazlı Çelik ise, "Oğlum Emir Çelik, 4 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Tabi bu süreç bizim için biraz zorlu geçti. Diyaliz evresine geldi. Kateter takıldı. Çok şükür kadavradan böbrek nakli yapıldı. Nakil olalı 6 ay oldu ve şu an sağlığı gayet yerinde. Bu süreç bizim için çok güzel ilerledi. Tüm doktorlarımıza ve organ bağışında bulunan ailemize çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok anlamlı bir bağış. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.