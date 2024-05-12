Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Anneler Günü'nde Kadın Polisleri Ziyaret Etti

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Anneler Günü'nde Kadın Polisleri Ziyaret Etti
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Anneler Günü'nde Kadın Polisleri Ziyaret Etti
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Anneler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın polisleri ziyaret edip çiçek taktim etti.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin'den Anneler Günü ziyareti

İSTANBUL - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Anneler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın polisleri ziyaret edip çiçek taktim etti.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Anneler Günü çerçevesinde ilçede bulunan kadın polis memurları ziyaret etti. Şahin'e Bakırköy ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Feray Özbek de eşlik etti. Kadın memurlarla sohbet eden Şahin, Anneler Gününü kutlayıp çiçek taktim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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