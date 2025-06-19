Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Muğla'da Eleştirilen Görüntüler İçin Toplandı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Marmaris'teki bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan 'ahlaka aykırı' görüntüler sonrası Muğla'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda güvenlik ve idari önlemler değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Muğla'da

MUĞLA - Marmaris'te bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Muğla'ya geldi. Muğla'da görüntülere ilişkin idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alınacağı kritik bir toplantı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu'nu Muğla Valiliği'ne gelişinde; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla'nın ilçe kaymakamları, Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 4 ilin emniyet müdürleri, İl jandarma komutanları ve Turizm müdürleri karşıladı.

Valilikte gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda, özellikle sosyal medyada dolaşıma giren ve "ahlaka aykırı" olarak değerlendirilen görüntüler ele alındı. Toplantıda, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Genel
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