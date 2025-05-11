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Bakan Kurum: "Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki ziyaretinde depremzedelere destek vereceklerini ve inşaatlar tamamlanana kadar bölgede kalacaklarını söyledi. Bakan, ailelere hediye de sundu.

Bakan Kurum: "Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni evlerine taşınan Tıraş ailesine misafir oldu. Depremde yaşananları anlatan ev sahibi İsmail Tıraş, "Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım" dedi. Bakan Kurum'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, "Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun" diye konuştu.

"Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız"

Bakan Kurum tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.

Ferhuş, Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar 1540'ı hak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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