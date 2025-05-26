Aydın'da Arı Kolonisinin Pazar Tezgahına Saldırısı

Aydın'da Arı Kolonisinin Pazar Tezgahına Saldırısı
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Aydın'da Arı Kolonisinin Pazar Tezgahına Saldırısı
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Aydın'da bir pazar tezgahını saran bal arıları, semt pazarında ilginç bir olaya sahne oldu. Esnafın çadırına toplanan arılar, arıcılık bilgisi olan bir vatandaş tarafından özel bir yöntemle çuvala doldurularak alındı.

Aydın'da oğul çıkaran arı kolonisi pazar tezgahına kondu

AYDIN - Aydın'ın oğul verdiği için kovanı terk eden bal arıları pazarda tezgah açan bir esnafın çadırını sardı. Arılar alkış ve çeşitli sesler çıkaran esnaf tarafından çuvala doldurulup götürüldü.

İncirliovalı pazarcı Serkan Ateş, semt pazarında tezgah açtı. Öğlen saatlerinde Ateş'in tezgahının üzerini kapatmak için açmış olduğu çadırı arılar sardı. Çadırın çevresinde uçuşmaya başlayan arıları, bu sırada pazarda bulunan ve arıcılıktan anlayan bir şahıs kendi usulü ile alkış ve çeşitli sesler çıkararak arıların çadır üzerinde toplanmasını sağladı. Daha sonra yeni oğul veren arılar özel bir yöntem ile bir çuvala doldurulup götürüldü. O anları anlatan pazarcı esnafı Serkan Ateş, "Pazar açtığımız tezgahın olduğu yerde çadıra arılar toplanmaya başladı. Arılar toplanınca bir tane vatandaş geldi alkışlamaya başladı. Alkışlayınca arılar orada kümelendi. Kümelenince oğullar etrafını doluşmaya başladı. Arılar her tarafı sardı. O vatandaş çuvala arıları doldurdu. Sonra alıp götürdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Genel
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