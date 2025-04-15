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Artvin'de Telefon Tamirinde Patlama: Batarya Tehlikesi!

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Artvin'in Borçka ilçesinde tamir için getirilen bir cep telefonu, tamir sürecinde patlayarak hasara yol açtı. Olayın ardından işletme sahibi, orijinal olmayan bataryaların tehlikelerinin altını çizdi.

Artvin'de tamir için getirilen telefon bomba gibi patladı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bir telefon tamircisine bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Borçka ilçesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Arızalı olduğu gerekçesiyle müşterisi tarafından getirilen cep telefonunu tamir etmek üzere çalışma masasına bırakan işletme sahibi Sinan Arslan, telefon aniden patlamasıyla neye uğradığına şaşırdı. Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı.

Patlama sonrası açıklama yapan işletme sahibi Sinan Arslan, "Telefonu tamir için getirdiler. Şarja taktık, birazdan açıp bakacaktım. Bir anda patlama oldu. Söndürmeyi başardık ama çok korktuk. Sonradan incelediğimizde bataryanın orijinal olmadığını fark ettik. Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor" dedi.

Arslan, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek vatandaşlara "Piyasada çok sayıda orijinal olmayan, batarya var. Bunlar hem ısınmaya hem de patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca şarjda bırakmak çok riskli. Her zaman orijinal parça kullanılmalı" uyarısında bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Genel
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