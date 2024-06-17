Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
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Son dönemde Arap turistlerin yaz tatili için ilk tercihlerinden biri haline gelen Uzungöl'de yaşanan kavganın görüntüleri büyük ses getirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir grup Arap turistin yumruk yumruğa kavga ettiği ve vatandaşların araya girmesiyle kavganın son bulduğu anlar yer aldı.

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret ediyor. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE SONLANDI

Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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