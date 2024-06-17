Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret ediyor. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE SONLANDI

Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.